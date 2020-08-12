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Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 58'inci kilometresindeki Sarıoğlan ilçesi kavşağında meydana geldi. Olcay İnce (45) yönetimindeki 38 KS 572 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Şefika Şahin (35) ve Hikmet Şahin (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sarıoğlan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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