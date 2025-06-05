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Otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada

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#Otomobil Yangını#İstanbul Avcılar#Yangın Söndürme
Otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 09:59

İstanbul-Avcılar'da sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, bir anda alev aldı. Otomobil demir yığınına dönerken o anlar kameraya böyle yansıdı.

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 İstanbul-Avcılar'da sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, bir anda yanmaya başladı. Otomobilin demir yığınına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada

Yangın, saat 05.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 SSH 80 plakalı otomobilin sahibi Ümit Gören, 2 arkadaşıyla birlikte bindiği otomobiliyle yaklaşık 5 metre gittikten sonra aracın motor bölümünden duman yükseldiğini gördü.

Otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada

“5 METRE BİLE GİTMEDEN YANMAYA BAŞLADI"

Bunun üzerine otomobilini Reşitpaşa Caddesi'nde park eden Gören, 112 Acil servisi arayarak itfaiye çağırdı. Motor kısmında çıkan alevler tüm aracı sararken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Otomobil alev alev yandı, o anlar kamerada

Aracının yandığı anları izleyen Ümit Gören, “5 metre bile gitmeden yanmaya başladı" dedi. Yangının, aracın elektrik aksanındaki bir arızadan kaynaklandığı düşünülürken o anlar kameralara yansıdı.

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#Otomobil Yangını#İstanbul Avcılar#Yangın Söndürme

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