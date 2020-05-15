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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 17:45,Son Güncelleme:

Otomobil alev alev yandı

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Otomobil alev alev yandı
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar Sokak'ta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobil, öğle saatlerinde yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü ancak sahibi öğrenilemeyen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin alev alev yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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