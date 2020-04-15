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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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İZMİT’te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. İzmit yönüne giden Eren K. yönetimindeki 10 ACF 796 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Eren K. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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