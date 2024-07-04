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Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

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#Balıkesir#Kaza#Trafik Kazası
Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 10:50

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada Araçta bulunan Özlem Avcı olay yerinde, yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ayşegül Aksoy hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Bigadiç'in Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kazada, araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı. Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye sevk edilen 6 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklandı.

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Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

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#Balıkesir#Kaza#Trafik Kazası

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