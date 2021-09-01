Otomobil 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu! İki kişi kaçtı...

Denizköşkler Mahallesi'ndeki kaza gece yarısı meydana geldi. Sürücüsü H.Ö. olduğu öne sürülen 34 LR 1027 plakalı otomobil kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılıp yeniden yaptırılan binanın temeline uçtu. İnşaat bekçisi ve çevrede bulunanlar ne olduğunu anlayamazken iki kişi sürücü tarafındaki kapıyı açarak çıktıktan sonra koşup uzaklaştı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Gelen görevliler otomobilde inceleme yaptı. İnşaat bekçisi Coşkun Deveci, "Otomobilden iki genç çıktı, koşarak uzaklaştı. Bir süre sonra bir kişi geldi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ona, ben sürücüyü gördüm, sen burada değildin dedim. Polis ve ambulans geldi. Az daha bize çarpacaktı. Şansımız vardı" dedi. Gün ağarması ile otomobili çıkartmak için vinç getirildi.

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