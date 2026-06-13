Otokoç’a saldırıda 5 şüpheli hapse gönderildi

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Can kaybının yaşanmadığı saldırıda bina camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz saldırganlar olay yerinden kaçtı.

4’Ü 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4’ü 18 yaşından küçük, 8 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4’ü suça sürüklenen çocuk ve bir şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürülen 4 suça sürüklenen çocuk ile 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.