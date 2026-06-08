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Otokoç kurşunlandı! 3 kişi gözaltında

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#Otokoç#Koç Holding#Cevdet Yılmaz
Otokoç kurşunlandı 3 kişi gözaltında
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

İSTANBUL’un Maltepe ilçesinde bulunan Koç Holding’e bağlı otomotiv firması Otokoç Genel Müdürlüğü’ne dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

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Şirket binası önüne maskeyle gelen saldırganlar, tabancayla şirket binasına art arda ateş etti. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda bina camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. 2 şüphelinin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle kaçtıkları belirlendi. 2 şüpheli de yakalandı.

ANTALYA’DA DA SALDIRI

Antalya’nın Kepez ilçesindeki Otokoç galerisine de dün saat 15.30 sıralarında ateş açtıktan sonra kaçtı.  Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada  3 mermi çekirdeği bulunurken, şüpheli yapılan çalışma sonucu yakalandı.

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YILMAZ: ‘HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI GÖRECEKLER’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saldırılara ilişkin, “Şiddete yönelenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir.” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan İzmir’de 5 Haziran’da bir hastane açılışına katılan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, anlattığı fıkra nedeniyle sosyal medyada tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tepkiler üzerine kamuoyundan özür dileyen Koç’a yönelik çeşitli sosyal medya platformlarından tehdit paylaşımları yapılmıştı.

 

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#Otokoç#Koç Holding#Cevdet Yılmaz

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