Otogarlarda bilet bitti

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Yolcular bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken, otobüs firmalarının yetkilileri de otobüslerde yer olmadığını ifade etti. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

EK SEFERİÇİN OTOBÜS YOK

- Turizm şirketinde çalışan Selim Çiftçi, "Bu sene çok yoğun, yer yok. Bütün otobüsler dolu, otobüs bulamıyoruz ek yapmak için" dedi. Bayram tatilini Azerbaycan’da geçirmek istediğini belirten Emrah Karakaya da "Çok sıkıntı çektik. Ara seansları buldum, online olarak bileti aldım” diye konuştu. Diyarbakır’a asker olarak giden Bilal Deniz ise, "Askerim, bileti zor buldum. Başkası biletini iptal etti, takip ediyorduk bileti bulduk. Bulamasaydım bayrama kadar kalacaktım. Bayram arifesinden dolayı çok yoğun" ifadelerini kullandı.