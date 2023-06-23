Otogarlarda bayram mesaisi

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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte o günleri tatil bölgeleri ve memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Önceki gün mesai bitiminde otogarın yolunu tutanlar giriş ve çıkışlarda trafiğin durmasına sebep oldu.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, “Normal seferler doldu, ilave seferler de doldu. Yeni ilave seferler açmaya çalışıyoruz. Firmalarımız olabildiği kadar ek sefer yapıyor. Ek sefer yapmanın ciddi bir maliyeti var. Gidişi dolu, dönüşü boş olan seferlerde mevcut taşıma ücretleriyle yolcunun talebini karşılamak mümkün değil. Masrafları karşılamak da mümkün değil” dedi.

FARK İSTENİYOR

Yıldırım, “Otogarda 2 binlere doğru tırmanan sefer sayısı var. Bu binlerdeydi. Firmalarımızın zam konusu gündeme geliyor. 2 ay, 3 ay önceden alınmış, o günkü akaryakıt fiyatları, o günkü asgari ücrete göre alınmış fiyatlar bugünün giderlerini karşılamıyor. Dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan da talep ettik. Eğer bu fiyatlar makul seviyeye çıkabilse otogarda günlük sayı 2 bin yerine 2 bin 500’e kadar çıkabilir. Talep var ama gelir gideri karşılamayınca zarar etmenin bir anlamı yok deyip de ek sefer yapmamaya özen gösteriyorlar” diye konuştu.

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İNDİRİM KALKTI

Yaz sezonu boyunca fiyat düşmesinin söz konusu olmadığını söyleyen TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, “Yüzde 30’a kadar firmalar indirim yapabiliyordu, şu anda indirimler kalkmış durumda. Güncel fiyat alabilen firmalarımız da fiyatlarını artırdılar. İstanbul’dan Ankara’ya ve İzmir’e otobüsle uçak fiyatı neredeyse aynı. Biz burada nasıl yarışacağız” ifadelerini kullandı.

İLAVE SEFERLERDE FİYAT ARTIYOR

- Vatandaşlar bilet fiyatlarından, otobüs firması işletmecileri ise maliyetlerin artmasıyla masraflardan şikâyet etti. Otobüs şoförü Mustafa Çelik, “Çok fazla yoğunluk var, günde 2-3 tane de ek seferimiz var. Mazota zam geldi ama biz ücretlere zam yapmadık” dedi.

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Siirt’e gitmek için bilet bulamayan Fikri Ayman da “Siirt veya Batman’a bilet bulamadığımız için Diyarbakır’a bilet kestik. Normal biletler tükendiği için yoğunluktan dolayı ekstra çıkan araçtan bilet aldık. Alacağımız bilet 500-600 lirayken 900 liraya aldık. Ek sefer bir buçuk katına çıkardı” ifadelerini kullandı.