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Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Otogarı kana bulayacaklardı! Flaş gelişme

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Otogarı kana bulayacaklardı! Flaş gelişme

İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca sorguları tamamlanan ikisi patlayıcıyla yakalanan, biri de irtibatı olduğu belirlenen toplam üç şüpheli "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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