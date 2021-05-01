Otogardaki bombacıların işçi kamuflajı

Görüntülerde, İbrahim Z. saat 14.21’de 37 numaralı perona giriş yapıyor. Ardından saat 14.31’de Y.S. de aynı perona geliyor. Peronda yaklaşık 5 dakika kalan iki terörist, tuvalette üzerlerindeki kıyafetleri değiştirerek dışarı çıkıyor. Bu sırada bir televizyon ekibi de otogardaki yolcu yoğunluğunu görüntülemek için aynı peronun önünde bulunuyor. Teröristler ters istikametlere doğru birbirlerinden ayrılıyor. Bu görüntünün hemen ardından da Ramazan A. ve İbrahim Z. polislerin dikkatini çekiyor ve yakalanıyor. İki teröristi telefonla yönlendiren Y.S. bir saat sonra Bakırköy’de gözaltına alınıyor.

UYUŞTURUCUDAN SABIKALI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları devam eden İbrahim Z., Ramazan A. ve Y.S. ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ramazan A.’nın bir tekstil firmasında dikim işçisi olduğu, İbrahim Z.’nin ise farklı bir tekstil firmasında getir götür işlerinde çalıştığı belirlendi. Talimatı veren Y.S.’nin (39) ise çok sayıda suç kaydının olduğu, uyuşturucu satıcılığı suçundan cezaevinde yattığı tespit edildi.

Yeni çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre, tam kapanma öncesi 28 Nisan günü çok kalabalık olan Otogar’ı kana bulamak isteyen PKK/KCK’lı iki terörist otobüs peronlarına ayrı ayrı geldi. Kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin ardından, dikkat çekmemek için tuvalette buluşup üzerlerindeki kıyafetleri birbirleriyle değiş tokuş etti.











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