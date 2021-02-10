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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Otogar'da yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu

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Otogar'da yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir yolcunun montundan bin 5 adet extacy hap ve 10.3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin montunun ceplerinden çıkan uyuşturucular da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda  5 Şubat saat 17.45'te durumdan şüphelendiği Z.Y.'yi durdurdu. Z.Y.'nin üzerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlayamayan polis ekipleri, Z.Y.'nin seyahat edeceği otobüste kendisine ayrılan koltuğun üst raf bölümündeki montunda arama yaptı. Aramada  bin 5 adet 306.3 gram gelen extacy hap ve 10.3 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi. 6 Şubat'ta "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Otogarda yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu

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