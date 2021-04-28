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Gündem
İdris TİFTİKCİ-DHA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Otogarda tam kapanma yoğunluğu

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Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk akşam saatlerinde daha da arttı.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor. Akşam saatlerinde otogardaki yoğunluk daha da arttı.

Otogarda tam kapanma yoğunluğu

 BİLET SIKINTISI YAŞANIYOR

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bilet sıkıntısı da yaşanıyor. Memleketine gitmek isteyen Mustafa Eren "Bilet satışlarının hepsi durdurulmuş. Sırada bekliyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir boşluk olursa gideceğiz" dedi.

Otogarda tam kapanma yoğunluğu


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