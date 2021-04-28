Otogarda tam kapanma yoğunluğu

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor. Akşam saatlerinde otogardaki yoğunluk daha da arttı.



BİLET SIKINTISI YAŞANIYOR

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bilet sıkıntısı da yaşanıyor. Memleketine gitmek isteyen Mustafa Eren "Bilet satışlarının hepsi durdurulmuş. Sırada bekliyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir boşluk olursa gideceğiz" dedi.







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