Ahmet YEŞİLMEN - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA)
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Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na adliyeye sevk edildi.
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