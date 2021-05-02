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Ahmet YEŞİLMEN - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na adliyeye sevk edildi.

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