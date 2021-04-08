Otogarda nefes kesen anlar! Patlayıcı değil kopya cihazı çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın göz hapsinde tutan güven timleri geçtiğimiz Pazar günü bir şüpheliyi uzaktan izlemeye aldı. İzlenen şüphelinin çantasında bir kablo çıkıntısı fark etti. Ekip bu kablonun patlayıcı madde olabileceğini değerlendirdi ve güvenlik çemberi alındı. İki polis memuru çok titiz bir şekilde davranarak harekete geçti. Bir polis memuru önce şüphelinin elindeki çantayı aldı, diğer polis memuru ise o şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI



Şüpheli polis merkezine götürülürken çantadaki düzenek incelemeye alındı. Düzenek ilk başta patlayıcı madde düzeneğini andırdığı belirlendi. İncelemeler sonucunda bunun kopya için hazırlandığı belirlendi.



Şüphelinin düzeneği özellikle ehliyet sınavına girenlere kiraladığı tespit edildi. Sınava girecek kişiler bu düzeneği giyiyorlardı, üzerinde küçük bir kamera, kulaklık ve wi-fi cihazı bulunuyor.

Sınava girecek kişi kamera ile soruları karşı tarafa yolluyordu ve kulaklık yolu ile cevapları alıyordu. Kopya düzeneğini kiralayan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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