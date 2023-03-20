Otogarda korkutan görüntü

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da yer aldığı otogar içindeki kolonların arasından görünen paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapılar otogarın olası bir depreme dayanıklı olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat MühendisiDoç. Dr. Yurdakul Aygörmez, “ İnsan için kanser neyse, betonarme elemanlar için de korozyon aynı şey. Deprem performansı düşük olur" dedi.

Otogar için güçlendirme çalışmaları kapsamında yapı incelemelerinin devam ettiği bildirildi.