Otogarda, koli içinde bulunan maymun emin ellerde... Bulunduğu yerde neşesi yerine geldi

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Ankara'dan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 26 Aralık 2024 tarihinde gelen bir kolide bulunan, 3 aylık olduğu değerlendirilen 'Rhesus' türü dişi yavru maymun, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinaya alındı. 'Fıstık' adı verilen yavru maymun, karantina sürecinde kendisine özel hazırlanan bir alanda tutuluyor.

SAĞLIĞI SIKI TAKİPTE

Veteriner ekipler tarafından sürekli kontrol edilen Fıstık, sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel bir diyetle besleniyor. Fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yerleştirilen ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlardan oluşan alanda karantina sürecine devam eden Fıstık, ziyaretçiler tarafından uzaktan gözlemlenebiliyor.

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Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde 1 kilo 890 gram olan Fıstık, şu an 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaştı. Fıstık'ın bakımı, sağlık kontrolleri ve tedavisi ise düzenli yapılıyor. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Antalya'nın iklimi ve özel bakımı sayesinde yavru maymunun sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.

‘STRES ALTINTAYDI VE AÇ KALMIŞTI’

Fıstık yemeyi çok sevdiği için yavru maymuna 'Fıstık' adını verdiklerini ifade eden Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, “Fıstık otogarda yakalanıp Doğal Yaşam Parkımıza geldiğinde çok korkmuştu. Stres altındaydı ve aç kalmıştı. Bu süreç boyunca geçen günlerde onun daha keyifli ve neşeli olduğunu izledik. Antalya'nın havası, iklimi ona iyi geldi" dedi.

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Bulunduğu alana çeşitli aktiviteler yapabilmesi için oyun parkuru, ipli merdivenler ve oyuncaklar yerleştirdiklerini aktaran Arsun, “Bulunduğu alanda mutlu ve kendisinin daha neşeli olduğunu izliyoruz. Keyfi yerinde. Bizler de sağlığını ve gelişimini izliyoruz" diye konuştu.

Karantina sürecinin ardından Fıstık'ın Doğal Yaşam Parkı'nda yeni sürüsüne kolayca adapte olabilmesi için çalışmalar ise sürüyor.