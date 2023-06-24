Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor

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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirlerarası otobüslerle memleketine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüs firmaları şehir dışına seyahat edecekler için ek seferler koyarken vatandaşlar bilet bulmakta zorlandıklarını belirtti.

"1 AY ÖNCESİNDEN BİLET ARAYIŞINA BAŞLADIK"

Diyarbakır’a ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Ahmet Kılıç, “Bilet bulmak çok zor. İlk önce uçak bileti aradık, bulamadık. Bir ay öncesinden bilet arayışlarına başladık. Uçak biletleri zaten tükenmişti. Ek sefer konulduktan sona şoför, babamın arkadaşı olduğundan biletimizi ayarlayabildik. Bilet fiyatları da 500 liradan 800 liraya çıkmış" dedi.

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"BİLET FİYATLARINDA ANORMAL BİR ARTIŞ VAR"

Samsun’daki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Ergün Ölçek ise, “Bayramı annemin yanında geçirmeyi düşünüyoruz. Bileti çok zor buldum. Bayram tatili 9 gün olduğundan herkes Karadeniz bölgesine gitmek istiyor. Fakat bilet fiyatlarında anormal bir artış var. Önceden 400 liraya aldığımız biletler şimdi 700 lira, 800 lira olmuş. Denetimin olmamasından kaynaklı herhalde.Denetim olsaydı fiyatlar daha normal olurdu" dedi.