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Otogarda aranan bavuldan kaçak telefonlar çıktı

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#Kocaeli#Gebze#Kaçak Telefon
Otogarda aranan bavuldan kaçak telefonlar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 19:28

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüpheli hareketler sergilediği için aranan şahsın bavulundan 84 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

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Olay, 3 Aralık Cumartesi günü Gebze Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogarda hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs emniyet güçlerine ihbar edildi. İhbar üzerine şahsı durduran polis ekipleri, yanındaki bavulu ve üstünü aradı. Yapılan aramada bavuldan 84 adet Xiaomi marka cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen telefonlara polis el koyarken şahıs gözaltına alındı.

Şahısın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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#Kocaeli#Gebze#Kaçak Telefon

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