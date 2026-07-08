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Otogara babasını almaya gelen taksici ile diğer taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

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#Taksici#İstanbul#Darp
Otogara babasını almaya gelen taksici ile diğer taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 15:50

Bayrampaşa'da iddiaya göre taksi şoförü ağabeyiyle birlikte babalarını karşılamak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Nurettin Yusufoğlu (21), otogardaki taksi durağında çalışan şoförlerle çıkan kavgada taksi şoförleri Sami Kınay ve Ahmet Öztürk'ü bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Nurettin Yusufoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 2 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Abdüsselam Yusufoğlu ile kardeşi Nurettin Yusufoğlu, otobüsle gelen babaları Mehmet Çerkez Yusufoğlu'nu karşılamak için taksileriyle otogara geldi. Burada Yusufoğlu kardeşlerle otogardaki taksi durağında çalışan şoförler arasında tartışma çıktı.

Otogara babasını almaya gelen taksici ile diğer taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sırasında taksi şoförlerinden biri Abdüsselam Yusufoğlu'na tokat attı. Bunun üzerine yanındaki bıçağı çıkaran Nurettin Yusufoğlu, taksi şoförleri Sami Kınay ile Ahmet Öztürk'ü bıçaklayarak yaraladı.

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Otogara babasını almaya gelen taksici ile diğer taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Nurettin Yusufoğlu ile babası Mehmet Çerkez Yusufoğlu gözaltına alındı. Kavganın başlangıcı ile iki kişinin bıçaklandığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Otogara babasını almaya gelen taksici ile diğer taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavileri tamamlanan Sami Kınay ve Ahmet Öztürk taburcu edildi. Gözaltına alınan Nurettin Yusufoğlu ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Otogara babasını almaya gelen taksici ile diğer taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

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#Taksici#İstanbul#Darp

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