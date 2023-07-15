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Otogar değnekçisi cinayetinde 7 şüpheli yakalandı! '500 bin lira haraç' iddiası

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#Adana#Yüreğir#Cinayet
Otogar değnekçisi cinayetinde 7 şüpheli yakalandı 500 bin lira haraç iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 12:04

Adana'da, otogar değnekçisi Göksel Onmaz'ı (56) darbedip, tabancayla öldüren 7 şüpheli saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Onmaz'ın, şüphelilerden Vural Çural Güçlü (31) ile otogardaki yazıhanesini devrettiği Ömer Y.'den (49), 250'şer bin lira haraç istediği için öldürüldüğü iddia edildi.

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Olay, 12 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, çay ocağında otururken, yanına husumetli olduğu Vural Çural Güçlü ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Güçlü'nün arkadaşları Hayrettin Karaoğlu (26), Oğuzhan Biçer (25), Yusuf Zeren (21), Onmaz'a tabancayla ateş etti. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Güçlü'nün, otogardaki yazıhanesini bir süre önce Ömer Y.'ye devrettiği, Onmaz'ın ise ikisinden de 250'şer bin lira haraç istediği iddia edildi. Güçlü ile Ömer Y.'nin parayı vermeyi reddetmesi üzerine Onmaz'ın, "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit ettiği, olay günü de konuyu konuşmak için buluştukları öğrenildi.

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CEYHAN'DA YAKALANDILAR

Polis, şüphelilerden Hayrettin Karaoğlu, Oğuzhan Biçer ve Yusuf Zeren'in Ceyhan ilçesine kaçtıklarını, kavgaya karışan Vural Çural Güçlü, arkadaşları Fırat Şen (21), Muhammet Kaş (22) ile Cengiz Akarmut'un (32) ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit etti. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, Onmaz'ın küfretmesiyle tartışmanın çıktığını, bunun üzerine darbedip, tabancayla ateş açtıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Adana#Yüreğir#Cinayet

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