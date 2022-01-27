Otogar çakalı: Önce kar yasağını deldi, sonra gazetecilerin üzerine yürüdü...

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşındı. İstikametin Tekirdağ ve Edirne olduğu belirtilen yolculuklar, kameralara yansıdı. Görüntülerin çekilmesine tepki gösteren yolcular mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, yolcuların taşınmasını sağlayan fırsatçılar ise görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tepki gösterdi.

‘CEZA BİZİM SORUNUMUZ’

Yolcuların taşınmasını organize eden bir kişi, Çorlu’ya bilet olduğunu belirterek, “Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz” dedi. Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, “Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Otobüs zaten sigortalı, merak etmeyin” ifadelerini kullandı. Organizatör, ısrarlı soruları “Sizi götürmüyorum” diye cevapladı.

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‘DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR’

FIRSATÇILARIN çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu “Ailem var, zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz? Köprü açık olduğu halde insanları bırakmıyorlar. Ben Manisa’dan geldim. Evime gitmek zorundayım. Ne yapalım, denize düşen yılana sarılır” şeklinde konuştu.