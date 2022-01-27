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Otogar çakalı: Önce kar yasağını deldi, sonra gazetecilerin üzerine yürüdü...

#Kar#Otogar#Yasak
Otogar çakalı: Önce kar yasağını deldi, sonra gazetecilerin üzerine yürüdü...

İstanbul'u felç eden yoğun kar yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Valiliği, dün sabah saat 09.00’a kadar otogarlardan çıkışı yasakladı. Ancak bazı firmalar, önceki gün yasağı delmenin yolunu buldu.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşındı. İstikametin Tekirdağ ve Edirne olduğu belirtilen yolculuklar, kameralara yansıdı. Görüntülerin çekilmesine tepki gösteren yolcular mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, yolcuların taşınmasını sağlayan fırsatçılar ise görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tepki gösterdi. 

‘CEZA BİZİM SORUNUMUZ’

Yolcuların taşınmasını organize eden bir kişi, Çorlu’ya bilet olduğunu belirterek, “Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz” dedi. Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, “Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Otobüs zaten sigortalı, merak etmeyin” ifadelerini kullandı. Organizatör, ısrarlı soruları “Sizi götürmüyorum” diye cevapladı.

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Otogar çakalı: Önce kar yasağını deldi, sonra gazetecilerin üzerine yürüdü...

‘DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR’

FIRSATÇILARIN çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu “Ailem var, zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz? Köprü açık olduğu halde insanları bırakmıyorlar. Ben Manisa’dan geldim. Evime gitmek zorundayım. Ne yapalım, denize düşen yılana sarılır” şeklinde konuştu.

Otogar çakalı: Önce kar yasağını deldi, sonra gazetecilerin üzerine yürüdü...



Eşinin hasta olduğunu belirten bir diğer yolcu ise Çorlu’ya gideceğini söyleyerek, “Eşim kanser hastası, evde beni bekliyor. Yanına gitmem lazım. Bu yolların kapanması belediyenin sorunu, belediyenin düşünmesi lazımdı benim değil. Bu kadar insan kar yüzünden mi perişan? Ne olacağını bilmiyoruz. Artık beklemek istemiyorum” diye sitem etti.

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