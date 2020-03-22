Otogar boşaldı

‘EVDE kal’ uyarısıyla İstanbul’da trafik ve insan yoğunluğunda ciddi düşüş yaşandı. Okulların kapatılması kararının ardından binlerce kişi İstanbul’dan memleketlerine döndü. Yaşanan yoğunluk şimdilerde yerini sessizliğe bıraktı. Şehirlerarası otobüs seferleri yüzde 50 azaldı. Otobüs firmaları bazı seferlerin yolcu olmadığı için yapılmadığını, bazılarının ise 5-10 yolcuyla yapıldığını belirtti.

‘YOLCU BULAMIYORUZ’

Otogardaki büyük bir seyahat firmasında çalışan İsmet Yavuz şunları söyledi: “Firmamızda 50 çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Bunun yanında personel maaşları var. Otobüs giderleri, kiralar var. Şu anda İzmir ve Ankara dışında ülkenin batı kısımlarına kalkan araba sayısı dibi gördü. Büyükşehir olduğu için Ankara’ya tek tük yapılıyor. Günde ortalama 5 araba kalkarken bu sayı 2’ye düştü. Ege ve Akdeniz bölgesine yolcu bulamıyoruz.”