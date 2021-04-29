Otogar bombacısı nefes kesen takiple yakalanmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, ''Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı'' dedi.

Dün sabah 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polisin operasyonuyla bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan A.R.,İ.Z. isimli şüphelileri kaçarken kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin bıraktığı çantadan 6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcı çıktı. Patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.

Soruşturmayı genişleten ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, incelemelerin sonunda şüphelilerin olayın sabahında otogara 3 kişi geldiklerini tespit etti. Polis ekipleri, bunun üzerine 3. şüpheli Y.S.'yi de gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin, tam kapanma yoğunluğundan dolayı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 ayrı yere bomba koyup patlatmayı planlandıkları ve eyleme geçmek üzereyken ekiplerce yakalandıkları belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı. Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.

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