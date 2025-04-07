×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otobüsteki yangına yolcudan ilginç müdahale

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Otobüs#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 12:55

Diyarbakır’da bir yolcunun, bindiği otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bu sırada yolculardan birinin alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hareket halindeyken motor kısmı alev aldı.

Otobüsteki yangına yolcudan ilginç müdahale

YANAN MOTORA ÜFLEDİ

Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek, yolcularını tahliye etti. Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.

Otobüsteki yangına yolcudan ilginç müdahale

Haberin Devamı

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Otobüsteki yangına yolcudan ilginç müdahale

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Otobüs#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!