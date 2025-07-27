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Otobüsün çarptığı belediye işçisi öldü

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#Beyoğlu#Uğur Tilkici#Otobüs Kazası
Otobüsün çarptığı belediye işçisi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı’nda salı günü hareket halindeki özel halk otobüsünün freni arızalanınca önünde bulunan 10 araca çarpmıştı.

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Kazada 4 kişiyle birlikte 2 de Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi yaralanmıştı. Beyoğlu Belediyesi işçilerinden personeli Uğur Tilkici (34) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uğur Tilkici için Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün tören düzenlendi. Arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Tilkici’nin Türk bayrağı ve Kasımpaşa Spor Kulübü bayrağı bulunan cenazesi Piyalepaşa Camisine getirildi. Uğur Tilkici, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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#Beyoğlu#Uğur Tilkici#Otobüs Kazası

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