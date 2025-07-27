Otobüsün çarptığı belediye işçisi öldü

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Kazada 4 kişiyle birlikte 2 de Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi yaralanmıştı. Beyoğlu Belediyesi işçilerinden personeli Uğur Tilkici (34) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uğur Tilkici için Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün tören düzenlendi. Arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Tilkici’nin Türk bayrağı ve Kasımpaşa Spor Kulübü bayrağı bulunan cenazesi Piyalepaşa Camisine getirildi. Uğur Tilkici, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.