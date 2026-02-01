Otobüsün çarptığı Ayşe yaşam mücadelesi veriyor

Haberin Devamı

Kaza, önceki gün Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Meryem Tatak'a, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı. Kazada Tatak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük Meryem, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Meryem Tatak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.