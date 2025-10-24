×
Otobüsün çarptığı adamın kalbi 4 kez durdu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 17:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ağır yaraladığı adamın kimliği belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adamın kalbi 4 kez durdu.

Kaza, dün 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kimliği polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Halil H. (45) olduğu tespit edildi. 4 kez kalbi duran adamın kalbi çalıştırılıp Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

