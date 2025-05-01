Otobüsü polisin üzerine sürdüğü açıklandı... O şoföre yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, eski Meclis binasına girmek üzere yola çıkan heyet taşıyan CHP otobüsünü kullanan G.G., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsa yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildiğini duyurdu. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "23/04/2025 tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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HANDE FIRAT: OLAYDA YARALI YOK

Konuya ilişkin CNN Türk canlı yayınında son bilgileri aktaran Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Mahkeme olayda yaralı olmaması, aracın içindekilerin vekil olması ve şoförü yönlendirme nedeniyle ev hapsi verdi. Trafik polisi sağına doğru kaçarak sıyırmış. Aldığı ceza yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi." diye konuştu.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ da şu bilgiyi paylaştı:

Trafik polisi aracı durduruyor. Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğunu söylüyor. CHP'li Beker'in aracı girmek istiyor, polis giremezsiniz demesine rağmen üzerine sürüyorlar. Polis memuru yaralanıyor, hastaneye gidiyor. Ardından şikayetçi oluyor. Adnan Beker'in şoförü adliyeye sevk oluyor. Şikayet sonra lüks aracın şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

Burada bir hınç görüyorsunuz. Kamu otoritesini mi tanımak istemiyorlar anlamadığımız bir durum söz konusu.

O ARAÇLARIN SAHİBİ VEKİLLERE İNCELEME

Hande Fırat ayrıca, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, araçları durmaması yönünde talimat veren milletvekilleri hakkında da atılı suçlara azmettirmeleri nedeniyle parlamenter bürosunca inceleme yapılmaktadır denildi" bilgisini paylaştı.