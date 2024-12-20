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Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

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#Otobüs#Elazığ#Elazığ Haberleri
Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 13:43

Elazığ'da düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren alkollü şüpheli, yakalandı.

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Olay, 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. Şüpheli, otobüsle ilerlediği İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durdurulan otobüste yakalanan şüphelinin, yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

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#Otobüs#Elazığ#Elazığ Haberleri

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