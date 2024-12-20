Otobüsü kaçırıp park halindeki araçlara çarptılar

Haberin Devamı

Olay, 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. Şüpheli, otobüsle ilerlediği İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durdurulan otobüste yakalanan şüphelinin, yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.