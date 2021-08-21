Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı! O anlar kamerada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Plajyolu- Seka Kamp alanı arasında sefer yapılan, Hat-240 numaralı belediye otobüsünün şoförü Serkan Yaman, seyir halindeyken, yol ortasında koşan 2 yavru köpeği fark etti.

Sukay depolama mevkisinde otobüsü yol kenarına park eden Yaman, indikten sonra yavru köpeklerden birini alıp, kaldırım kenarına bırakarak, ezilmekten kurtardı. Diğer yavru köpek de bu sırada yol kenarına doğru kaçtı.

Otobüste bulunan yolcuları da durumla ilgili bilgilendiren Serkan Yaman, daha sonra yoluna devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca kaydedildi.

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