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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

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Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ'de polisin durdurduğu otobüste R.B. adlı yolcuya ait cips paketinde 273 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan Kayseri'ye gelen yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan R.B.'nin üst araması sırasında elindeki cips paketi de arandı. Paketin içinde 273 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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