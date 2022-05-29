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Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda kurtuldu

#Mersin#Anamur#Yolcu Otobüsü
Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda kurtuldu

Mersin'in Anamur ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan inerek kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü ancak otobüs demir yığınına döndü.

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Mersin-Antalya D-400 kara yolunda ilerleyen, Mersin-Antalya seferini yapan ve içerisinde 24 yolcu bulunan 26 BC 003 plakalı otobüsün motor kısmında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan hızla indi.

Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler bu sırada ormana da sıçradı.

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Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangınları bir saatlik çalışma sonucu söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otobüsten kurtulan yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Mersin#Anamur#Yolcu Otobüsü

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