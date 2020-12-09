Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir'den Kayseri'ye gelen bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, G.Ç.'ye ait olduğu belirlenen valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucuya el konuldu.