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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi

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Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi
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KAYSERİ'de, narkotik polisinin yolcu otobüsünü durdurup yaptığı aramada, valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai bulundu. Valizin sahibi G.Ç. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir'den Kayseri'ye gelen bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, G.Ç.'ye ait olduğu belirlenen valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucuya el konuldu.

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