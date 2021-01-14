Otobüsteki kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı

Ardahan Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Çamlıçatak yol kontrol noktasında, bagajdaki koliye metal dedektörü, sinyal verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama izni alındı. Jandarma ekipleri, Ardahan'a gönderilen kayısı kolilerinin içinde 205 sikke, 31 obje ve 11 yüzük olmak üzere toplam 247 tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirdi. Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eserlerin, Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.