Otobüsteki görüntüler üzerine polis harekete geçti: Şoföre işlem yapıldı

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarının bulunduğu otobüsün şoförü Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün radarına takıldı. Şehirlerarası yolculuk esnasında hareket halindeki otobüsün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla dans eden şoförün polis merkezinde ifadesi alındı. Sosyal medya görüntülerini detaylı biçimde inceleyen polis, otobüs şoförüne trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak suçu nedeniyle adli ve idari işlem uyguladı.

NE OLMUŞTU?

Şehirlerarası yolculuk esnasında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hareket halindeki otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla dans ettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntü, gelen tepkiler üzerine taraftarların sosyal medya hesaplarından silinmiş, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.