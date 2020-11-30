İZMİT (Kocaeli), (DHA)
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Otobüsteki 87 kilo eroini 'Alfa' buldu
Kocaeli'de TEM yolunda durdurulan otobüste, narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. 'Alfa'nın otobüsün içinde tepki vermesi üzerine tabanda bulunan kapak açıldı.
Otobüsün altındaki gizle bölmeye konulan 168 paket halinde 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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