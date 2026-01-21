Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi.

Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı.

KAVGA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, “Komutanımı çağırın” diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.