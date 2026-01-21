×
HABERLERGündem Haberleri

Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 13:38

Bursa'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi.

Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı.

KAVGA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, “Komutanımı çağırın” diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

