HABERLERGündem Haberleri

Otobüste yapılan aramada bavula yerleştirilmiş 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi

#Bayburt#Uyuşturucu Operasyonu#Skunk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 09:33

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt-Erzurum kara yolunda durdurulan otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bayburt - Erzurum kara yolu polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan aramada S.B. isimli şahsın bavulunda 1 kilo 20 gram skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

