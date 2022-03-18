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Otobüste telefonla konuşurken telefonu çalındı

#Telefon#Şanlıurfa#Otobüs
Otobüste telefonla konuşurken telefonu çalındı

Şanlıurfa'da halk otobüsünde bir kadının cep telefonu çalındı. Kadın, şüpheliyi yakalamaya çalışırken otobüsten düştü. Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin motosikleti ile otobüsü bir süre takip etmesi ve bindiği araçta koltukta oturan kadının konuştuğu sırada telefonunu çalması yer alıyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Hırsızlık olayı, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir halk otobüsü, durakta denetim yapan zabıta ekiplerince durduruldu. Bu sırada, açık olan arka kapısından otobüse giren yüzü poşu ile sarılı bir kişi, koltukta oturan ismi öğrenilemeyen kadının konuştuğu cep telefonunu alarak kaçtı. Otobüsten inerek motosikletine binen şüpheli, uzaklaştı.

Otobüste telefonla konuşurken telefonu çalındı

Bu sırada mağdur kadın, şüphelinin peşinden koşmaya çalışırken otobüsten düştü. İhbarla gelen polis ekipleri kadın ve yolcuların bilgisine başvurarak otobüsün güvenlik kamerasını inceledi. Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin motosikleti ile otobüsü bir süre takip etmesi ve kadının konuştuğu sırada telefonunu alması yer alıyor,

Polis, kaçan motosikletli şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. 

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Otobüste telefonla konuşurken telefonu çalındı

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#Telefon#Şanlıurfa#Otobüs

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