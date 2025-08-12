×
Otobüste panik! Turisti alkollü sandılar, gerçek başka çıktı

#Muğla#Turist#Otobüs
Muğla'dan İzmir'e giden otobüste, yabancı uyruklu bir turistin davranışları yolcuları tedirgin etti. Turistin alkol ya da madde kullanmadığı, Tourette sendromu olduğu anlaşıldı.

Muğla'dan İzmir'e gitmek üzere akşam saatlerinde Marmaris'ten hareket eden bir otobüste, yabancı uyruklu bir turistin davranışları yolcular arasında paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, otobüs yolculuğu sırasında üstü çıplak şekilde seyahat eden ve otobüste yolculara rahatsızlık veren turistin, alkol veya yasaklı madde kullanmış olabileceği düşünülerek polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Otobüs, Muğla Menteşe Otogarı'na ulaştığında polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yabancı uyruklu turist ile iletişim kurmakta zorlandı. Bu sırada otogarda bulunan bir vatandaş devreye girerek tercümanlık yaptı. Yapılan tercüme sonrası, turistin alkol ya da yasaklı madde kullanmadığı, davranışlarının Tourette sendromundan kaynaklandığı anlaşıldı.

Polis ekiplerinin ve tercümanın uyarısıyla üstünü giyen turist, otobüsün yeniden hareket etmesinin ardından yolculuğuna devam etti.

