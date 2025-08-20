×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otobüste ortalığı karıştıran kavga! Şoföre biber gazı sıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Otobüs#Biber Gazı
Otobüste ortalığı karıştıran kavga Şoföre biber gazı sıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 10:57

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir yolcu, İETT otobüsünün arka kapısından, çocuk arabasını ve yaşlı arabasını geçirmek için demiri kendi açmaya çalışması üzerine, şoför ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan birisi biber gazı sıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

ŞOFÖRE BİBER GAZI SIKTI

Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı. Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler.

Gözden KaçmasınÇanakkalede her yer griye döndü Bir tek orası yemyeşil kaldıÇanakkale'de her yer griye döndü! Bir tek orası yemyeşil kaldıHaberi görüntüle

Otobüste ortalığı karıştıran kavga Şoföre biber gazı sıktı

Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#Otobüs#Biber Gazı

BAKMADAN GEÇME!