Otobüste, metrobüste, tramvayda unutulanlar müzayedesi

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İSTANBUL’DA milyonlarca insanın kullandığı otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel gibi toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, 1 yıllık yasal bekleme süresinin ardından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği müzayedede 7 bin 566 adet ürün sergilendi.

TELEFON DA VARDI GÖZLÜK DE

İETT’nin tarihi Karaköy Gar Binası’nda gerçekleştirilen müzayedede, birbirinden ilginç onlarca ürün alıcılara sunuldu. Toplu satışta alıcı çıkmayınca, 21 kategori üzerinden listelenen cep telefonu, gözlük, saat, kulaklık, ev aletleri, motosiklet kaskları ve müzik enstrümanları gibi birçok eşya için alıcılar birbiriyle yarıştı. Yaklaşık 2 saat süren müzayedede unutulan eşyaların büyük çoğunluğu satıldı.

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‘BİR SÜRÜ ŞEY BULDUM’

Açık artırmadan birçok eşya satın alan esnaf Metin Şat, “Kıran kırana geçti. Çok şükür birçok şeyi ben aldım, bana kısmet oldu. Telefonları, gözlükleri, tabletleri, kaskları ben aldım. Bu ilk müzayedemdi, inşallah artık hep geleceğim” ifadelerini kullandı.

‘KULAKLIK ALDIK’

Zeytinburnu’ndan müzayedeye gelen katılımcı Kaan Erdoğan ise “Kulaklıkları aldık, laptopları aldık, onun dışında ev aletlerini aldık. Bu tip müzayedeleri sürekli takip ediyoruz. Aldığımız ürünleri internet üzerinden ve kendi mağazamızda satışa sunuyoruz. Bu tarz eşyalara çok fazla talep oluyor” diye konuştu.

‘1 YIL SAKLIYORUZ SONRA SATIYORUZ’

Müzayedeyle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker şunları söyledi: “Bugün araçlarımızda unutulan ve satışa konu olabilecek durumda olup 1 yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süresi boyunca sahibi çıkmayan eşyaların satışını gerçekleştirdik. Toplamda 7 bin 566 adet eşyamız vardı. Farklı kategorilerde, 21 adet gruptan oluşan telefondan kişisel bakım aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 adet grubun satışı yapıldı. Bir adet grubumuza teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla alakalı satışı yapıldıktan sonra alıcılara teslimini kısa süre içinde gerçekleştirmiş olacağız. Herkese katılım için teşekkür ediyoruz.” Açık artırmada 7 bin 443 eşya satılırken, satışı yapılan bedelin 1 milyon 366 bin TL olduğu belirtildi.