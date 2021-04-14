Otobüste koronavirüs paniği

Samsun'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Çorum terminalinde durduruldu. Sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görülen R.Y. adlı kadın otobüsten indirildi. R.Y. çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çift maske takılan diğer yolcular ise otobüsle Konya’ya doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi.



DERNEKTE KAĞIT OYUNU OYNAYAN 23 KİŞİYE 'KORONAVİRÜS' CEZASI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, dernek binasında kağıt oyunu oynayan 23 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Darıca’daki dernek binasında, kağıt oyunu oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Saat 05.00’te yapılan baskında, dernek binasında oyun oynayan 23 kişi tespit edildi. Bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle para cezası uygulandı.

KEŞAN’DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI



Edirne'de Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 5-12 Nisan'da asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde 12,67 gram bonzai de ele geçirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye ise toplam 189 bin lira ceza uygulandı.

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