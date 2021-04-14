MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtobüste koronavirüs paniği
GeriGündem Otobüste koronavirüs paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Otobüste koronavirüs paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çorum'da yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde sistemde koronavirüs(Covid-19) testi pozitif görünen R.Y. (22) adlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolcuların ise Konya'da gözlem altına alınacağı belirtildi.

Samsun'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Çorum terminalinde durduruldu. Sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görülen R.Y. adlı kadın otobüsten indirildi. R.Y. çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çift maske takılan diğer yolcular ise otobüsle Konya’ya doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi.

DERNEKTE KAĞIT OYUNU OYNAYAN 23 KİŞİYE 'KORONAVİRÜS' CEZASI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, dernek binasında kağıt oyunu oynayan 23 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Otobüste koronavirüs paniği

Darıca’daki dernek binasında, kağıt oyunu oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Saat 05.00’te yapılan baskında, dernek binasında oyun oynayan 23 kişi tespit edildi. Bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle para cezası uygulandı.

Bakan Koca açıkladı İşte illere göre haftalık vaka tablosu
Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka tablosu

KEŞAN’DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI

Edirne'de Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 5-12 Nisan'da asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde 12,67 gram bonzai de ele geçirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye ise toplam 189 bin lira ceza uygulandı.

Otobüste koronavirüs paniği

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi