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Otobüste korku dolu anlar! Hastaneye böyle yetiÅŸtirildi

#Otobüs#DiyarbakÄ±r#BaygÄ±nlÄ±k
OtobÃ¼ste korku dolu anlar Hastaneye bÃ¶yle yetiÅŸtirildi

DiyarbakÄ±râ€™da, yolcu otobÃ¼sÃ¼ne bindikten kÄ±sa sÃ¼re sonra bayÄ±larak yere yÄ±ÄŸÄ±lan Mehmet B. (66), ÅŸofÃ¶r tarafÄ±ndan hastaneye yetiÅŸtirildi. O anlar, otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ±nca kaydedildi.Â

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Olay, 3 gÃ¼n Ã¶nce sabah saatlerinde YeniÅŸehir ilÃ§esinde meydana geldi. DaÄŸkapÄ± semtinde belediyeÂ otobÃ¼sÃ¼ne binen Mehmet B., bir sÃ¼re sonra bayÄ±larak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Durumu fark eden otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve yolcular, durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. GÃ¼zergahÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸofÃ¶r, otobÃ¼sÃ¼ saÄŸlÄ±k ekiplerinin yÃ¶nlendirmesiyleÂ yakÄ±ndakiÂ Selahaddin EyyÃ¼bi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sÃ¼rdÃ¼.

O anlar otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ±nca kaydedilirken, hazÄ±rda bekletilen saÄŸlÄ±k ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alÄ±pÂ ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. Mehmet B., tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi.

OtobÃ¼ste korku dolu anlar Hastaneye bÃ¶yle yetiÅŸtirildi

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#Otobüs#DiyarbakÄ±r#BaygÄ±nlÄ±k

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