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Otobüste ölüm kalım savaşı: Kalp krizi geçiren yolcu kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Krizi#Halk Otobüsü#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 15:56

Sivas'ta özel halk otobüsü içerisinde kalbi durarak aniden oturduğu koltuktan düşen Sadettin Tosun'u şoför Serkan Y., en yakın aile sağlığı merkezine yetiştirdi. Buradan da Numune Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, tedavi altına alındı. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bülbüller hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Serkan Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı halk otobüsü seyir halindeyken ön koltukta oturan Saadettin Tosun fenalaşarak oturduğu koltuktan düştü.

Otobüste ölüm kalım savaşı: Kalp krizi geçiren yolcu kamerada

Tosun'un düştüğünü görenler durumu halk otobüsü şoförüne söyledi. Halk otobüsü şoförü otobüsü güzergahı üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezine getirdi. Daha sonra durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı.

Otobüste ölüm kalım savaşı: Kalp krizi geçiren yolcu kamerada

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Daha sonra ise ambulansla Saadettin Tosun sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ve diğer yolcuların yardıma koşması ile yaşanan panik halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüste ölüm kalım savaşı: Kalp krizi geçiren yolcu kamerada

Otobüste ölüm kalım savaşı: Kalp krizi geçiren yolcu kamerada

 

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#Kalp Krizi#Halk Otobüsü#Otobüs

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