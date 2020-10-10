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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Otobüste kalp krizi geçiren emekli Emniyet Müdürü'nün naaşını eşi ve oğlu taşıdı

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Otobüste kalp krizi geçiren emekli Emniyet Müdürü'nün naaşını eşi ve oğlu taşıdı
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Antalya’nın Serik ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Oğuz Oral Aydın için emniyet müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Otobüste kalp krizi geçiren emekli Emniyet Müdürünün naaşını eşi ve oğlu taşıdı
Olay, dün sabah saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevi sebebiyle şehirlerarası yolcu otobüsüyle Hatay’dan Antalya’ya doğru yola çıkan 54 yaşındaki Oğuz Oral Aydın, otobüs Serik’e geldiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan emekli Emniyet Müdürü'ne ilk müdahale otobüste yapıldı. Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aydın’ın, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Aydın’ın eşi Songül Aydın, kızı Ezgi Aydın, oğlu Mete Aydın, yakınları ile emniyet mensupları katıldı. Okunan dua ve helallik alınmasının ardından aralarında eşi ve oğlunun da bulunduğu meslektaşları tarafından omuzlara alınan 54 yaşındaki Oğuz Oral Aydın’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mezarlığı’na götürüldü. Ayakta durmakta zorlandığı görülen aile, dualar eşliğinde Aydın’ı uğurladı.
Hatay’dan Antalya’ya geldiği öğrenilen Oğuz Oral Aydın’ın 2015 yılında başmüfettişlik görevinden emekli olduğu bildirildi.

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