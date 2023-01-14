Otobüste iğrenç olay: Taciz şüphelisi sokak ortasında yakalandı

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Olay, saat 14.00'te Fatih Topkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar'dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu. Fatih'te otobüsten inen kadın polisi arayarak şüphelinin eşkal bilgilerini vererek şikayette bulundu. Kadının ihbarı üzerine aynı durakta inen şüphelinin yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.