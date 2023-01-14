Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otobüste iğrenç olay: Taciz şüphelisi sokak ortasında yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#Otobüs#Avcılar
Otobüste iğrenç olay: Taciz şüphelisi sokak ortasında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 14:36

Avcılar'dan bindiği otobüste kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli, polis tarafından sokak ortasında yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00'te Fatih Topkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar'dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu. Fatih'te otobüsten inen kadın polisi arayarak şüphelinin eşkal bilgilerini vererek şikayette bulundu. Kadının ihbarı üzerine aynı durakta inen şüphelinin yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 

Otobüste iğrenç olay: Taciz şüphelisi sokak ortasında yakalandı



Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgilerinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Topkapı Caddesi istikametine yürüdüğü tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, çevreyi ararken şüphelinin yolda yürüdüğünü gördü. 2 polis memuru taciz şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Kadının da teşhis ettiği şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taciz#Otobüs#Avcılar

BAKMADAN GEÇME!

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat