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Otobüste fenalaşan yolcuyu hastanenin acil servisine götürdü

#Mersin#Trafik#Otobüs
Otobüste fenalaşan yolcuyu hastanenin acil servisine götürdü

MERSİN'de halk otobüsü şoförü, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle aracında baygınlık geçiren yaşlı kadını hastaneye götürüp, tedavi olmasını sağladı.

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Olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) üzerinde seyir halindeki halk otobüsünde yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesindeki AVM durağına gelen halk otobüsü şoförü Okan Gürkan (33), fenalaşan yolcuya müdahale edildiğini fark etti. Gürkan, yolcuların yardım istemesi üzerine kadını yakındaki hastanenin acil servisine götürdü. Tansiyonu düşen kadının, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Otobüste bulunan diğer yolcuların takdirini kazanan Gürkan, "İnsanlık görevimi yaptım, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi. Gürkan, “Seyir halindeyken AVM durağına geldiğimizde yolcu indirmek için durdum. O anda içeride hareketlilik olduğunu fark ettim. Arkaya dönüp baktığımda yaşlı bir kadının bayıldığını gördüm. Yakınları panik yapıyordu. Ambulansa haber vermek istediler ama bekleyemezdik. Hemen aracın yönünü çevirip en yakın hastaneye sürdüm. Kadını hastanenin acil kapısına kadar götürdüm” dedi.

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#Mersin#Trafik#Otobüs

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